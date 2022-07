Joven dejó su carrera universitaria para seguir su sueño de convertirse en albañil

Una nueva historia se ha dado a conocer en la plataforma que actualmente es más visitada por los usuarios alrededor del mundo. Se trata de Francesca Hawley, la joven de 18 años que dejó su carrera profesional para convertirse en albañil. La británica no se sentía feliz con la vida universitaria que estaba llevando.

La chica nacida en Sheffield decidió dejar sus estudios para trabajar junto a su padre y jefe, Richard Andrew, en el mundo de la construcción y obras civiles. El señor de 52 años siempre apoyó las decisiones que tomó su hija.

PUEDES VER: La verdadera historia detrás del emotivo video en el que una mujer abraza a 2 leones en cautiverio

“Cuando la gente me pregunta a qué me dedico y les digo que soy albañil, se callan. La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo”, confesó Hawley en TikTok. La fémina utiliza su cuenta para mostrar algunas de las actividades que realiza en su nueva faceta como albañil junto a su padre.

En una entrevista, Francesca confesó que dejó todo para entrar al rubro de la construcción porque admira el trabajo de su padre y siempre quiso ser como él. Fue así que descubrió su amor por las obras civiles.

Aunque un trabajo como este requiere de mucha energía y desgaste físico, la vitalidad de Hawley le ha permitido aprovechar los fines de semana para salir con sus amigas. “Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m., luzco como un desastre, y luego, los fines de semana, vuelve el vestido, los tacos y el maquillaje”, comentó.

Francesca hace caso omiso a las críticas y comentó que ama su trabajo y lo ejercerá por siempre.