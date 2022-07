Sorprenden a su amiga al cantarle las mañanitas como todos unos profesionales en un restaurante

Miles de usuarios en TikTok han quedado sorprendidos con un reciente video publicado en la plataforma. Se trata de la impresionante escena que protagonizó una joven al lado de sus amigos en el día de su cumpleaños. Ellos entonaron las mañanitas como nunca antes y dejaron a todos sin palabras.

A través de su cuenta de TikTok @genesissoprano compartió este divertido momento al lado de sus amigos más cercanos. Era su cumpleaños y decidió ir a un restaurante junto con sus amigos para festejar.

Como es costumbre, al final de la comida todos entonan una canción para homenajear a la cumpleañera. Iniciaron cantando las mañanitas como lo haría cualquier grupo de personas, sin llamar la atención.

De pronto, el grupo de amigos decidió mostrar todo su talento, pues resulta que todos se dedican al canto. Sus increíbles voces no tardaron en llamar la atención de todos alrededor. “Mis amigos hacen como que cantan feo”, se lee en el video viral.

Finalmente, la escena quedó grabada en un video que ya se ha vuelto tendencia en las redes sociales y ha conseguido más de 12 millones de reproducciones en TikTok. Además, los comentarios no se hicieron esperar.

“La cara del mesero lo dice todo”, “Yo quiero que mis amigos me canten así”, “Cuando me dicen que si no canto no habrá pastel”, fueron algunos de ellos.