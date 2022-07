Mujer muestra los más de 25 cambios que se hizo en el cabello para ‘cerrar ciclos’

A lo largo de la vida, el cabello pasa por diversas transformaciones como los cortes y el tinte. Estas variaciones en el aspecto físico también tienen sus desventajas, pues pueden maltratar el cuero cabelludo. Sin embargo, esta joven demostró a través de TikTok que pudo tener más de 25 cambios en el pelo para ‘cerrar ciclos’.

La usuaria Ailen (@ailensuarezv) compartió las fotografías de las diferentes etapas de su juventud. Los constantes cambios en el cabello que presentó en los dos minutos de video sorprendieron a miles de cibernautas, quienes no se explicaron cómo su pelo soportaba

“Y si me hago el alisado”, “Mejor me hago balayage”, “Mejor me lo corto, quedó dañado”, “Quedó disparejo, vuelvo a mi color”, “Cerraré ciclo, quiero un cambio radical”, describía la joven en cada imagen suya.

Entre tintes y cortes de cabellos, la joven mostró que sus mechones tornaban a su forma natural: crespos. Para evitar que su pelo se siga rizando con los días, volvía con los alisados.

Cuando no se sintió conforme con el color de su cabello, optó por pintarse de rojo, rubio, castaño y hasta de turquesa. Los usuarios no fueron ajenos a su clip y varios reaccionaron a las más de 25 transformaciones que logró en poco tiempo.

“Conclusión: siempre insatisfecha”, “Dinos con qué productos lo cuidas que yo me hago 2 cosas y ya se me cae”, “Entre más se lo alisaba, más se le encrespaba”, “¿Cómo no quedó pelona? Yo me lo alisé y casi se me cae todo el pelo”, fueron algunos comentarios.