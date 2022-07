Joven latina visita Corea y suegros le invitan pulpo fresco: “Comí para no quedar mal”

Corea es uno de los destinos culinarios más solicitados si de comida exótica se trata. Las ‘rarezas’ de su gastronomía siguen impactando a los turistas provenientes de distintas partes del mundo. Esta vez, una ecuatoriana compartió a través de TikTok la experiencia y singular reacción que tuvo al probar el famoso ‘pulpo’ fresco.

Karla (@ohbluefish) visitaba por primera vez a los padres de su esposo, un hombre coreano. “Yo feliz de viajar a Corea”, indicó en la descripción de su viral clip. Este primer encuentro fue el más emotivo para ella y su pareja; sin embargo, algunos choques culturales y gastronómicos cambiaron el ambiente en la cena.

Como plato principal, sus suegros le sirvieron el ‘sannakji’, una comida cruda y poco condimentada. El ‘extraño’ platillo coreano consistía en trozos de pulpo recién cortados. Los tentáculos del animal seguían frescos y en movimiento pese a que este ya estaba muerto.

En los comentarios, la joven dio a conocer su sentir y la reacción que tuvo al probar el singular plato. “Casi me desmayo, pero lo pude hacer. Me lo comí para no quedar mal con los suegros, pero sí costó al inicio”, señaló en la publicación.

Los cibernautas también dejaron su opinión a través de mensajes. “Yo salgo corriendo de ese lugar, les juro”, “Lo que toca hacer por los suegros”, “Me muero al ver eso”, “Yo diría que soy vegetariana”, “Se cancela la boda, no podría”, bromearon algunos.