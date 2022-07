Joven hace creer a su madre que le regalaba un iPad y le llueven críticas en redes

Las fechas de los cumpleaños suelen ser días especiales, pues muchos aprovechan para pasarla en familia. Además, a menudo se entregan regalos, por lo que un joven no dudó en entregarle el presente que su madre siempre quiso. No obstante, la sorpresa que se llevó la mujer no fue del agrado de los cibernautas en TikTok.

A través de una grabación publicada en la cuenta @coxy.oficial se vio a una mujer muy entusiasmada recibiendo un presente. Segundos después rompió el papel de regalo y se topó con una caja cuadrada.

Dentro de la caja había otra más pequeña, la cual tenía el logotipo de Apple. La adulta mayor creía que su hijo le había comprado el aparato electrónico que deseaba tener: un iPad. Sin embargo, al abrir el empaque se llevó una gran desilusión.

El muchacho había colocado las piezas de un rompecabezas de cartón dentro de la caja. La broma no salió como lo esperaban, pues muchos cibernautas acusaron al hombre de hacerle una cruel burla e ilusionar a su emocionada madre.

“Eso fue muy triste”, “Por qué hizo eso”, “Lo siento mucho por ella”, “Esto me hizo reír y sentirme mal al mismo tiempo”, “Es el amor lo que más importa”, fueron solo algunos mensajes que dejaron los cibernautas de TikTok en la caja de comentarios.

Después de la publicación y al notar la ola de críticas, el tiktoker aclaró que solo era una broma y le había guardado el mejor regalo.