Familia utiliza cables de alumbrado público para poner a secar su ropa

Durante las últimas semanas, Lima registró temperaturas más bajas de lo normal. Muchas personas se quejan debido a que los trajes que lavan no secan con facilidad. Es por ello, que necesitan llevarlos a lavanderías donde alquilan secadoras. Sin embargo, a través de un video de TikTok compartido en la cuenta @erianalandinez, una familia encontró una riesgosa forma de poner a orear sus prendas de vestir.

Como se vio en la grabación, que ha sido muy cuestionada por los cibernautas, una familia ‘aprovechó’ que a los laterales de su vivienda había dos postes y una gran cantidad de cables que atravesaban por la ventana del tercer piso.

Incluso, uno de los postes tenía un foco de alumbrado público, pero al parecer, al dueño de la propiedad no le importó y colgó la ropa recién lavada sin imaginar que podía generar un corto circuito.

En el clip, que no tardó en viralizarse, se vio una gran cantidad de prendas de vestir y telas largas que estaban oreándose con el viento que corría en la zona. No obstante, el imprudente acto fue muy criticado, pues más de uno pensó que de ‘milagro no se han electrocutado’ los habitantes de la casa.

“Cuando pensé que ya lo había visto todo llegó este video”, “La frazada incluso. Eso es muy peligroso. Llamen a los de la municipalidad, pueden provocar una desgracia”, “Les aseguro que si alguien se muere le echarán la culpa al Estado y querrán indemnización”, “En los cables de alumbrado. Se pasaron”, fueron solo algunas reacciones a la publicación de TikTok.