“Mi bebito fiu fiu”: Monique Pardo se suma a moda viral y lanza su versión de canción de Tito Silva

¡Ha vuelto a ser el centro de la atención! El tema musical “Mi bebito fiu fiu” sigue dando que hablar alrededor del mundo y el territorio peruano. Esta vez, la cantante Monique Pardo acaparó la mirada de miles de usuarios al lanzar su propia versión de la canción creada por Tito Silva Music y Tefi C. El clip se ha vuelto viral en YouTube.

La intérprete de la canción “Caramelo” indicó que no ha copiado a Tito Silva Music, ya que toda su vida se ha dedicado a lanzar éxitos de este tipo. En tan solo unas horas, el video de YouTube ha obtenido una gran acogida por parte de sus seguidores.

En una entrevista para un diario local, Monique Pardo comentó un poco sobre lo que piensa de su nueva versión musical. “He lanzado mi versión de ‘Mi bebito fiu fiu’ como una parodia para divertir al público. Lo he grabado en MCA Studios, de Saúl y Manuel Cornejo, y los arreglos han sido hechos para mí y por Miguel Yance. No es la pista de Tito Silva, así que no hay copia de nada”, afirmó.

Pardo también aseguró que respeta los derechos del autor original y que su versión de “Mi bebito fiu fiu” solo es una parodia. “Yo siempre me he caracterizado por hacer temas así, parodias divertidas. Al público le gusta mi trabajo. Además, siempre lo hago con respeto. Yo pertenezco al Apdayc”, finalizó.