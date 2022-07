Hombre se emociona y celebra tras renunciar a su trabajo para dedicarse a la música

A menudo, se suele conocer a una persona que decide renunciar a su trabajo por perseguir sus sueños. Eso precisamente le sucedió a un hombre que laboraba en una tienda de artículos y que decidió publicar en TikTok su emocionante estado de ánimo al dejar su empleo.

Se trató de King Dukes, un muchacho que puso en la balanza sus sueños y su seguridad financiera. Sin embargo, la decisión fue aplaudida por muchos seguidores de las redes sociales, más aún cuando lo vieron celebrar por dejar a un lado un empleo que no lo satisfacía personalmente.

Según la publicación en la cuenta @kingcjdukes, su sueño siempre fue dedicarse a la música. Es por ello, que le dijo adiós a la empresa que le abrió las puertas. En la grabación, que ha logrado desde su publicación más de un millón y medio de visualizaciones, se mostró cuando King ingresó a la tienda para entregarle sus llaves a la supervisora y presentarle su renuncia.

Aunque la mujer no podía creer lo que estaba escuchando, aceptó la salida. Momentos después, el muchacho se dirigió a su auto y abrió una botella de champaña para festejar. En el videoclip, también se logró ver que su emoción fue tanto que se subió sobre el capó de su vehículo.

“Muchas veces le damos mucho a estas compañías trabajando ocho horas y no llegamos a disfrutar la vida. Tú estás aquí para disfrutar tu vida. No me malinterpretes, un trabajo de 9 a 5 está bien, si eso es lo que tienes que hacer. Pero para mí, esto ya acabó”, explicó el hombre en el clip de TikTok.