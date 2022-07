Gatito hace de las suyas para ‘ayudar’ a vender cuadros de pintura en la vía pública

No hay duda de que las mascotas no solo pueden ser la mejor compañía del hogar, sino también del trabajo. Tal fue el caso del minino que se hizo conocido por vender pescado en el mercado o el que no dejaba que un hombre se retire de su centro laboral. Esta vez, llegó a TikTok el clip viral de un gatito que hizo divertidas ocurrencias con los cuadros de pintura de un hombre.

La autora del video (@leanza_291) aprovechó el curioso momento y grabó a escondidas a los protagonistas de esta historia. Según las imágenes, el vendedor de arte acomodaba con mucho cuidado las pinturas; sin embargo, un adorable ‘intruso’ apareció para ‘reordenar’ estas piezas.

Pese a que el hombre agarró al felino para colocarlo lejos de su mercadería, el animal volvía al mismo lugar para hacer de las suyas. Los transeúntes que pasaban por la escena fueron atraídos por lo que estaba sucediendo.

Miles de internautas quedaron muy cautivados con el tierno felino y felicitaron al hombre por su indudable paciencia ante la situación.

“Karencio, yo te ayudo a vender”, “No le gusta como están ordenados”, “Gracias al michi vas a vender todo”, respondieron algunas usuarios al tiktok.