¿“Mi bebito fiu fiu” no es de Tito Silva Music? Argentina genera polémica al asegurar que es suyo

¿Será cierto eso? Sin duda, Tito Silva Music sigue rompiendo esquemas con “Mi bebito fiu fiu” a raíz del escándalo que involucró a Martín Vizcarra y Zully Pinchi. Sin embargo, todo se ha visto empañado por las declaraciones de una joven de nacionalidad argentina, quien asegura que dicho tema es de su autoría y salió al frente en un video que publicó en su cuenta de TikTok.

Tras ser coreado por Bad Bunny y otras celebridades de las redes sociales, Mariel Vicenzi no aguantó más para reclamar lo que sería suyo. Con la intención de buscar justicia, sabía en un principio que iba ser complicado que crean su versión.

“Hola gente, ¿cómo están? Bueno, nunca pensé que tendría que hacer un video así, pero, debido a que me robaron una canción que es “Mi bebito fiu fiu”, les vengo a mostrar que soy yo la cantante. Obviamente, la pista no era esa, alguien encontró mi audio y lo usó. Les voy a cantar mi canción para que vean y me crean”, comentó.

Luego, se animó a interpretar una parte que sonaba igual a la creación del productor peruano. En lo único que se diferenciaba, era en unas palabras como, por ejemplo, “amárrame” en vez de “empápame” y “pionono de vitrina” por “pionono de chocolate”.

Pese a que consiguió un promedio de 9 millones de reproducciones en cuestión de horas en su perfil llamado @marivincenzi en TikTok, no tuvo el apoyo de los usuarios. Sin embargo, eso no la intimidó para defenderse y seguir con la declaración que realizó en un inicio.

Por esta razón, respondió unos comentarios en clips de 15 segundos aproximadamente. Además, expresó que su tema no tiene nada que ver con el expresidente de nuestro país.

¿Cuál es el significado de “fiu fiu”, la famosa frase que está dando la vuelta al mundo?

En el último mes, las redes sociales se han abarrotado de una canción creada por un músico peruano, llamada “Mi bebito fiu fiu”. Se trata de una composición basada en el tema “Stan” de Dido, cuya letra ha sido cambiada por Tito Silva con base en los acontecimientos que pasaron con el expresidente Martín Vizcarra, quien fue presuntamente descubierto por tener un amorío extramatrimonial con Sully Pinchi.

Y aunque este tema ha sido un éxito en redes sociales, muchas personas desconocen el significado de “fiu fiu”. Por ello, el productor peruano que adaptó esta nueva composición reveló que el concepto de la famosa frase en el programa “Arriba mi gente” significa nada menos que un silbido.