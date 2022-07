Mujer intenta surfear sobre olas artificiales sin imaginar que todo acabaría de la peor manera

Durante la temporada de verano, miles asisten a las playas o piscinas para disfrutar del sol, la arena, o simplemente para pasar un buen rato en compañía de los seres queridos. El momento es propicio para grabar unos videos; sin embargo, algunos llegan a ser más peculiares que otros, como sucedió con un clip en TikTok que dejó sorprendidos a miles por su inusual contenido.

La protagonista de este nuevo viral fue una mujer que, al parecer, quería aprender a surfear y lo hizo en una piscina con olas artificiales. La dama no logró dominar la tabla a la perfección y terminó invadiendo el espacio destinado para los más pequeños.

Como se vio en la grabación compartida en la cuenta @manugorriz, la visitante del centro de esparcimiento tenía una tabla en las manos. Al acostarse sobre el agua, la fuerte corriente la empujó a un lado y terminó cruzando al sector de niños, donde un menor y su entrenador practicaban el mismo deporte acuático.

La mujer ocasionó que el entrenador perdiera el control y terminara acostado sobre ella en medio del agua. Hasta el momento, las imágenes han logrado más de 2,4 millones de visualizaciones en la popular red social china TikTok.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. “Me recuerda a mí. Me he reído como hace tiempo”, “Ala, qué cosa más graciosa”, “Yo practicando deporte”, “No pude dejar de reír. Buenísimo”, fueron algunas reacciones a la publicación.