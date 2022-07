Fanático de Faraón Love Shady fue expulsado de mercado por entrar escuchando “Cunumi”

Un video viral de TikTok ha llamado la atención de muchos internautas y ha generado polémica en redes sociales. Se trata de un joven que fue expulsado de un mercado de abarrotes por entrar con un parlante a todo volumen cuando escuchaba una canción del reguetonero peruano Faraón Love Shady. Este video de TikTok logró alcanzar miles de reproducciones y likes en TikTok y demás redes sociales.

Como muchos saben, el contenido musical del músico se caracteriza por ser subido de tono, pues sus letras se muestran muy explícitas en sus descripciones, al igual que la gran cantidad de jergas y lisuras que incluye.

PUEDES VER: Las gaseosas que lograron fama por su sabor, pero se despidieron de los peruanos con el paso de los años

En el video se puede ver que el tiktoker entró cargando un parlante de colores, en el cual se escucha la canción “Cunumi”. Por si fuera poco, se observa que el joven intenta acercarse a los puestos de comida que hay dentro del mercado, pero es rechazado por todos.

Incluso se ve que una de las personas que atiende no permitió que este muchacho se sentara para comer en uno de los restaurantes. El singular incidente no ha pasado desapercibido y se ha vuelto tendencia en TikTok, red social en la que los fans del Faraón no dudaron en cuestionar este ‘maltrato’ que sufrió el joven por escuchar las ‘líricas’ y los versos del polémico cantante peruano.