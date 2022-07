Cachorro queda atrapado en un banquito y se ‘hace el muerto’ para que su dueño lo ayude

Los videos protagonizados por los engreídos de la casa se han convertido en los más aclamados de TikTok. Las travesuras y ocurrencias de estas mascotas siguen cautivando a los usuarios, quienes fueron testigos del comportamiento de un perrito. El cachorro que había quedado atrapado en un banquito se viralizó en poco tiempo.

Tal como se mostró en el clip compartido por @vang_diemthui, el pequeño del hogar había tenido un incidente mientras jugaba en el lugar. La mitad de su cuerpo se encontraba dentro de un banquito, razón por la que dejó de corretear y divertirse como lo hacía.

Cuando su dueño se percató de lo sucedido, fue directo a su engreído e intento ayudarlo. El can, sin ánimos, permitió que su dueño lo toque y se ‘hizo el muertito’ para que lo auxilien lo más pronto.

El rescate no fue nada fácil para el hombre, ya que tuvo que mover cuidadosamente las patas de su cachorro para que este no tenga problemas.

La escena no pasó desapercibida para los cibernautas y algunos hasta reaccionaron en los comentarios. “Parece que el perrito ya no tiene más esperanzas de vida”, “El perrito está completamente entregado y rendido, ni esperanzas”, “Solo está concentrado en no morir”, fueron los más destacados.