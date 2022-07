Bebé se enfrenta a divertido duelo de baile con un adulto y emociona a miles en redes

Los niños suelen desarrollar diversos talentos desde temprana edad. Así lo demostró este bebé que, pese a no caminar tan bien, pudo moverse al ritmo de ‘Traag’ de Bizzey, Jozo y Kraantje Pappie. Los presentes quedaron impresionados con sus pasos y grabaron para TikTok el divertido duelo de baile que tuvo con un adulto.

El video compartido en redes por @4ever_bart mostró el singular momento que vivió un hombre junto a un bebé. Ambos, que se encontraban en la pista de baile, empezaron seguir la música que sonaba en el local.

Cuando el adulto realizó el famoso paso del ‘twerk’, el bebé no se quedó atrás e imitó los movimientos. Esta demostración de talento generó la risa de los presentes y la de miles de cibernautas, quienes reaccionaron a la viral escena.

PUEDES VER: Usuario se viraliza por limpiar un tallo de brócoli y descubre que en el interior habitan gusanos

“Él no se anda con juegos, esto es hasta el suelo”, “Si mi hijo no es así, algo habré hecho mal en esta vida”, “No me rio porque podría ser mi hijo, si es que algún día tengo uno”, comentaron algunos.

Aquí podrás reproducir el video que obtuvo más de 12 300 000 reproducciones, 1 600 000 ‘me gusta’ y 10.000 mensajes.