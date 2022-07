Turistas impresionan bailando caporales durante su visita a Cusco

Quizá bailaste en alguna actuación de colegio la recordada danza de los caporales, misma que tuvo sus orígenes en La Paz, Bolivia, y que es muy practicada en el Perú. En Cusco, un grupo de turistas sorprendió no solo a los presentes, sino también a miles en TikTok, tras sacar los ‘pasos prohibidos’ junto con unos danzantes en la plaza de Armas.

A través de un video viral compartido por el usuario de TikTok Miku Huambo, se puede observar a unos extranjeros bailando alegremente caporales al lado de un grupo de danzantes que se encontraba presentando su número artístico en la capital del imperio inca.

La grabación fue compartida con el audio titulado “Soy caporal“. En la leyenda, Miku Huambo escribió: “Los gringos felices bailando nuestra música”. Hasta el momento, el clip suma más de 240.000 visualizaciones.

Los usuarios de TikTok no perdieron la oportunidad para mostrar sus reacciones y dejaron diversos comentarios. “La música no tiene fronteras. Bello, mi Cusco querido”, “Cusco me está llamando otra vez” y “Esa música hace bailar a cualquiera”, fueron algunos de estos.