Joven sufre divertida caída por querer llegar en primer puesto durante carrera de peluches

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por una mujer. La joven acaparó la mirada de miles de personas y cibernautas al sufrir una caída en plena carrera de peluches. La chica estaba vestida como un oso y trastabilló por querer llegar en primer puesto.

Todos los atletas estaban corriendo en el circuito de tierra. Repentinamente, una mujer tuvo un traspié y terminó cayendo. Sin embargo, al desplomarse, golpeó a un hombre que estaba adelante. En seguida, la cabeza del traje de la participante se desprendió de su cuerpo y el muchacho se fue corriendo.

Un grupo de personas se acercó para ayudar a la mujer, quien sonrió después de su graciosa caída. Ninguno de los atletas sufrió algún daño.

Este video fue compartido por la usuaria de TikTok @darnely_26. El clip ha obtenido más de 31.200 ‘me gusta’ y 541 comentarios.

“Ja, ja. Me gusta porque como que no quiere caer sola”, “Aplicó el ‘si me hundo, te hundes conmigo’”, “El otro chico, en vez de levantarse, se va corriendo ja, ja”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.