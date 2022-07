Joven creía que su novio no subía estados a WhatsApp, pero descubre la verdad y queda consternada

Hace mucho, WhatsApp lanzó una función que permite ocultar los estados a nuestros contactos, esto nos puede hacer dudar de si realmente una persona nos ha bloqueado o cuál es la razón por la que no podemos ver sus historias. La misma interrogante tenía una joven con su enamorado, lo que descubrió la dejó sin palabras. El video es viral en TikTok.

A través de un clip viral compartido en TikTok, la joven llamada Priscila contó cómo se enteró de que su enamorado la había bloqueado para que no pudiera leer sus estados de WhatsApp.

Al parecer, el muchacho en cuestión le había enviado una grabación de pantalla a su novia. En los segundos finales de la misma, la mujer notó algo sospechoso, había una fotografía de su pareja junto a dos señoritas.

De inmediato, revisó la sección de estados, pero a ella no le aparecía la instantánea. Finalmente, decidió terminar su relación. Como era de esperarse, el caso se viralizó y desató una discusión. “Yo pensando que mi novio no sube estados, cuando en realidad me tiene bloqueada, venada soy, venada soy”, dijo la joven en la leyenda del clip.

Los usuarios de TikTok no perdieron la oportunidad para mostrar sus reacciones y dejaron diversos comentarios. “No me río porque probablemente sea yo”, “Nueva inseguridad desbloqueada” y “Por eso jamás hay que confiar demasiado, niñas”, fueron algunos.