En varias oportunidades, las personas han demostrado el amor por sus mascotas tratándolos como si fuesen sus propios hijos. Así lo evidenció una joven en TikTok al llevar a la calle, bien vestido y abrigadito, a su engreído de cuatro patas que terminó confundiendo a la amiga de su ama.

En las imágenes compartidas por la cuenta @yolahidalgo04 se pudo conocer una hilarante escena que mostró a una joven cargando en sus brazos a lo que parecía ser un bebé. Su compañera intentó elogiar a la criatura que llevaba una mochilita y una casaca, pero grande fue su sorpresa al descubrir lo que realmente era.

La muchacha recibió con emoción las palabras de aprecio que mencionaba su amiga y decidió mostrar a su pequeño amigo que había llamado su atención. Debajo de la capucha se encontraba el rostro de un perrito alegre que miraba sorprendido a la cámara que grabó el momento.

“¡¿Qué?! ¿Era perro?” En serio, no puedo creerlo. Parece bebé”, dijo asombrada la mujer cuando descubrió que se trataba de un can y no de un niño, como pensó en un inicio.

El video viral de TikTok cuenta con más de 404.000 visualizaciones. “Qué lindo, ¿dónde puedo conseguir uno?”, “Quiéranlos, pues, son lo único que tienen y ellos nos necesitan mucho”, “¡Qué linda! Lo tienes bien cuidado”, “Son bebés, qué linda, cuídalo mucho”, “Qué hermoso bebé”, “Tiene mucho estilo”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.

Perrito demuestra sus habilidades de buceo y busca la pelota hasta el fondo de la piscina

Las plataformas de redes sociales han mostrado en numerosas ocasiones que no solo las personas pueden tener excelentes habilidades o talentos. Por esta razón, las mascotas se han vuelto las nuevas estrellas de internet. Así sucedió con un adorable perrito de raza golden retriever que sorprendió a miles de internautas de YouTube con su increíble técnica para nadar.

Las imágenes registran cómo el adorable can observó que su juguete favorito se quedó al fondo de la piscina y decidió tomar acción. El perrito se lanzó al agua sin ninguna duda, se impulsó hacia abajo con sus patitas y buceó hasta atrapar su pelotita verde.