Joven disfruta de una cita ‘romántica’ con su gato y comienza a hacerle cariñitos en la mesa

Las mascotas se han convertido en compañeros inseparables de muchas aventuras y momentos especiales. Así lo evidenciaron en Instagram el felino Elton y su dueño cuando salieron de casa a pasar una ‘romántica’ cena en un restaurante en Chile.

La tierna escena cautivó rápidamente a cientos de usuarios por mostrar el afecto que recibía el minino por parte de su cuidador. Elton es un gato sordo, por lo que estar en lugares ruidosos no significa un problema. Por el contrario, su amo podía llevarlo a todos lados con él para que no se quedara solo en su hogar.

El joven que sale en el clip es Justin Lange, tecnólogo médico especializado en otorrinolaringología. Él contó que adoptó a su mascota cuando visitó a sus amigos. “Pasé a comprar pizzas y en el local me dijeron que andaba un gato abandonado. Me lo encontré y se me acercó sin miedo. Les pregunté a mis amigos si podía entrar a la casa con él y, como uno de ellos es fanático de Elton John, lo bautizamos así: Elton, para que pudiera pasar a la junta”, relató para el diario digital Sales.cl.

Debido a las imágenes compartidas por la cuenta @raven_tattoos la dupla se ha vuelto conocida entre diversos comensales, ya que se mostró que suelen ser vistos en sitios cercanos al local de la Plaza Perú de Concepción en varias oportunidades.

El video viral de Instagram obtuvo más de 2 millones de visualizaciones. “Qué buena compañía, son los más fieles en todo sentido”, “Qué bueno que respeten al gatito dentro del local”, “Qué maravilloso ver esto, el amor de su gatito y la tranquilidad para estar ahí acompañándolo. Creo la mejor compañía”, “Me enamoré de ambos”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.