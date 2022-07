Perrito se pone a llorar tras escuchar los regaños de su dueña porque se irá de viaje sin él

Las adorables mascotas han demostrado en varias ocasiones que pueden percibir fácilmente el estado de ánimo de su cuidador. Este fue el caso de una muchacha que vivió un emotivo momento con su perrito, así que lo compartió en TikTok, donde miles de internautas reaccionaron de inmediato sobre la escena.

El clip viral publicado por la usuaria de TikTok @anakarenggomez mostró la conmovedora reacción de un pequeño can que no quería alejarse de su dueña. Asimismo, se escuchó que la joven se quejaba sobre el can y este de pronto comenzó a realizar quejidos similares al llanto humano.

“Dicen que los perritos no sienten”, escribió la autora del clip. La publicación recibió varios comentarios de parte de los usuarios, quienes no dudaron en pronunciarse sobre lo sucedido e insistieron en que la muchacha debía pedirle perdón al peludito.

“Hasta a mí me hiciste llorar”, “Si entienden, así que no le digas cosas feas”, “El mío también llora cuando hace berrinche”, “No le vuelvas a hacer eso nunca”, fueron algunas respuestas al tiktok.