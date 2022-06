Familia se emociona en la graduación de su hija y hacen increíble barra en plena ceremonia

La graduación es uno de los momentos más importantes para un joven universitario, ya que significa el fin de una larga etapa de conocimiento. Por supuesto, la familia también toma un papel fundamental, puesto que son el apoyo de ellos durante todo su proceso. Es por ello que recientemente se ha vuelto viral un video que muestra la gran ‘hinchada’ de una alumna que celebraba su graduación.

Nanda Reyna es la protagonista de este video. Ella había culminado sus estudios universitarios y se encontraba en la ceremonia de su graduación. Entre el público, su familia esperaba el momento en el que la muchacha sea llamada al frente para recibir su medalla y diploma.

Cuando esto ocurrió, todos los parientes de Nanda comenzaron a hacerle barra. Con cornetas, gritos y aplausos, iniciaron la ‘fiesta’ en plena ceremonia. Todos los asistentes, incluso fotógrafos y camarógrafos del evento, voltearon hacia la familia al ver su alegría.

Este hecho quedó registrado en un video que pronto se volvió viral. “Tengo la mejor hinchada, qué les puede decir”, escribió la muchacha en la descripción del video, que ya acumula más de 133.000 likes en TikTok, además de divertidos comentarios.

“Si no me felicitan así, no quiero nada”, “¿Te estabas graduando o ibas a Qatar?”, “Yo haré lo mismo con mi hija”, fueron algunos de ellos.