Cobrador de combi hace de todo para quitarle el pasajero a otro colega de trabajo

Las caóticas calles de Lima son el escenario de divertidas escenas que, en ocasiones, llegan a ser registradas en video por los usuarios de TikTok. Este es el caso de un transeúnte que fue testigo de un singular ‘enfrentamiento’ entre dos cobradores mientras esperaba un bus. La insistencia de amos por captar más pasajeros hizo reír a miles.

Las personas que circulaban por la av. 9 de octubre en el centro de Lima presenciaron la escena protagonizada por unos trabajadores de transporte público. El primero de ellos había logrado animar a un joven pasajero para que suba a su unidad; sin embargo, tuvo algunos obstáculos.

Cuando menos lo esperó, uno de sus colegas que vestía de rojo apareció a su lado e intentó quitarle el cliente. La insistencia de ambos hombres generó la risa de los usuarios de TikTok, quienes fueron testigos de la ‘victoria’ del primer cobrador.

El hombre que había perdido la ‘competencia’ regresó a su unidad sin el pasajero que tanto pedía. “Esto solo pasa en Perú”, bromeó Gino (@ginoyar) mientras grababa con su celular la curiosa escena.

Las reacciones de los cibernautas tampoco tardaron en llegar y varios comentaron. “Así me siento querida, aunque sea por interés”, “Solo ahí te sientes valorado”, “Eso no es nada, un día me cargaron”, “Yo voy al que está poniendo buena música”, bromearon algunos.