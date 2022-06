Jóvenes franceses creían que no había redes sociales en México y reacción de su maestro se viraliza

Se quedó sin palabras. Un profesor no supo cómo reaccionar cuando sus alumnos franceses le hicieron insólitas preguntas sobre su país de origen, México. El vídeo subido a redes sociales se convirtió rápidamente viral, por lo que obtuvo miles de interacciones y comentarios.

El usuario Francisco Soberanis (@namx96) subió contenido a TikTok relatando su experiencia como maestro en Francia, país donde reside de hace varios años. Durante sus años como docente le ha pasado más de una anécdota divertida, pero las preguntas de su alumnado francés fueron de las que más recuerda.

¿De qué trataba el vídeo del profesor mexicano que se volvió viral en redes sociales?

“Cosas más raras que me preguntaban mis alumnos franceses”, se titula el vídeo del profesor. “Yo estuve trabajando como profesor de español en un instituto francés con alumnos de entre 15 y 17 años y bueno, como mexicano, ellos tenían muchas dudas respecto a mi país y a mi cultura”, empezó diciendo.

Francisco contó algunas de las anécdotas más extrañas con sus estudiantes, y reveló cuál era la pregunta que más le hacían en todos sus años como docente en Francia: ¿en México hay redes sociales?

“La verdad, yo no sabía si reírme o decir cómo qué pasa, por qué me preguntaron: ‘Profe, ¿tiene Instagram?’ y yo: ‘Pues sí, sí tengo’ y sale otra alumna: ‘Profe, ¿apoco en México existen las redes sociales? ’”, dijo el profesor entre risas.

Si bien Francisco intento mantener la calma en el exterior, no pudo evitar compartir lo que estaba pasando por su mente en esos momentos. “En mis adentros yo estaba ‘ ¿pues cómo me ven mis alumnos?, ¿qué yo vivo debajo de las piedras o qué?’ Y les tuve que explicar que sí, que tenemos todas las redes sociales. Lo curioso es que esta pregunta me la hicieron unas ocho clases de las 20 que yo había tenido ”, relató el Tiktoker.

¿Qué opinaron los internautas sobre el vídeo viral?

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y se creó un debate sobre el poco o nulo desconocimiento que tienen las personas europeas sobre la cultura latina, y los motivos detrás de esta ignorancia.

“Definitivamente, gran parte de los europeos tienen muchos avances, pero de geografía o sobre la realidad de otros países no saben nada”. “Parece gracioso, pero es triste porque con el internet te puedes informar de todo, incluso sé que es mejor hablar español en Francia que en inglés”, comentaron algunos internautas.

Además, muchas personas aprovecharon la oportunidad para relatar algunas anécdotas propias y una cibernauta sorprendió al contar que un grupo de franceses creían que en el país azteca no había escuelas de nivel superior. “Tengo una amiga francesa y cuando sus familiares vinieron de visita estaban asombrados de que en México hubiera universidades”, reveló.