Trabajadores realizan limpieza de pileta de los deseos y retiran grandes cantidades de monedas

A menudo, cuando se visitan grandes ciudades, se suele encontrar hermosas piletas que llaman la atención de los turistas. Además, muchos lanzan las tradicionales monedas a estas fuentes para pedir algún deseo. Sin embargo, en un video compartido en TikTok, se captó el preciso momento en que realizaban la limpieza a estas atracciones y sacaron gran cantidad de dinero.

Mediante la cuenta @ramossusej se mostró el instante en que unos trabajadores, haciendo uso de una máquina, succionaron toda el agua de la pileta. Lo que llamó la atención de los seguidores fue todo el dinero que se llevaban en baldes de plástico. Esto generó la gran pregunta: ¿qué harían con todo el dinero que sacaron del manantial artificial?

Algunos cibernautas respondieron que las municipalidades, o también llamados ayuntamientos, utilizan lo recaudado para los trabajos de mantenimiento de estos pilares o para obras en la ciudad.

“Creo que ese dinero va para fundaciones en Italia”, “Para los que no saben por qué su crush no les dio ni la hora”, “Mis deseos. Ya veo por qué no se me cumplen”, “Yo aventé una moneda de 10 pesos mexicanos”, “Es obvio que recojan el dinero, sino la fuente rebasaría de monedas”, fueron algunas respuestas de los seguidores de TikTok.

Cabe mencionar que los motivos que llevan a tirar una moneda a la fuente son los mitos, buenos deseos, por costumbre o para encontrar el amor eterno. Pero recuerda, en muchos casos lo que se recauda va destinado para fines sociales.