Hombre aprovecha inundación de una calle para ‘ayudar’ a cruzar a los peatones en su carreta

Negocio redondo. Las inundaciones afectan hasta a las ciudades más desarrolladas del mundo. Solo basta que una tubería se rompa o que la gran cantidad de lluvia se junte y forme lagunas artificiales en las calles. Esto precisamente les sucedió a unos transeúntes en Monterrey, por lo que un hombre aprovechó el momento para ganarse un poco de dinero. El video se convirtió en viral en TikTok.

Una rotura de tubería ocasionó que los peatones buscaran una forma de solucionar su traslado en medio de la calle llena de agua. Sin embargo, un hombre que se encontraba en el medio de la pista se ofreció a ‘ayudarlos’ a cambio de unas monedas.

Como se vio en el clip compartido en la cuenta @tonyjardines90 y que no tardó en convertirse en viral, la calle estaba llena de agua y muchos peatones no querían mojarse los zapatos ni la ropa, pues, al parecer, se dirigían para el trabajo y querían llegar pulcros.

Es por ello, que un triciclero les ofreció su medio de transporte para cruzar los pocos metros que separaba una calzada de otra. Una vez que llegaban a su destino, los transeúntes le pagaban unas monedas por el servicio prestado.

Como era de esperarse, los seguidores de TikTok no tardaron en dejar sus comentarios. “Desde ese momento se convirtió en millonario”, “Sale más fácil que coloque la bicicleta en la acera, bajé por la rampa hasta llegar a la otra acera”, “Se llevó mínimo como 500 pesos”, “De a 5 pesos la pasada”, “El que no trabaja es porque no quiere”, “Mi suegra: ‘¿Y a que te dedicas?’. Yo: ‘Cruzo gente pal’ otro lado’”, fueron algunas reacciones a la publicación de redes sociales.