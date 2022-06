Peruano no gana la rifa de una cocina y sorprende a todos al romperla con una piedra

¡Si no es mío, no es de nadie! Existen muchas personas que se animan a participar de rifas para hacerse acreedores de grandes premios, lo cual suelen compartir en TikTok. Sin embargo, no todas tienen la misma suerte y se van con las manos vacías. Por esta razón, un peruano desató su furia porque no toleró los resultados finales de un evento organizado por la Municipalidad de Huachupampa, en Huarochirí (Perú).

Aquel día, los pobladores se reunieron en un local y esperaron hasta altas horas de la noche para saber si se llevaban una cocina y otros electrodomésticos más. Por esta razón, un animador fue el encargado de revelar los números del ticket de la persona ganadora.

Al terminar, él trató de ubicarlo con la ayuda de los organizadores para que se lo pudiera llevar sin problemas a su casa. Desafortunadamente, uno de los presentes apareció con una piedra en la mano y la rompió en la parte delantera.

De inmediato, las autoridades lo agarraron y se lo llevaron lejos para evitar que continuara con los destrozos. Entretanto, los demás quedaron impactados con su actitud y le gritaron desde sus sitios.

Por otro lado, las imágenes de esta terrible situación se divulgaron en una cuenta identificada como @dmigue24 en TikTok. Con más de 80.000 reproducciones, se volvió tendencia de forma rápida.