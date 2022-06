Restaurante limeño ofrece un platillo italiano a S/ 169 y precio divide a usuarios

Ossobuco es un rico y sabroso platillo italiano preparado con carne tierna y tuétano bien sazonado, un producto cárnico que se considera un manjar especial en muchas regiones del mundo. Por ello, la youtuber peruana Ariana Bolo Arce decidió, junto a su team, probar esta comida tradicional en un restaurante limeño. Todo quedó registrado en un video compartido en el canal de YouTube de la influencer.

Los hermanos Bolo Arce y Ely Ruiz McMillan fueron hasta el restaurante 500° ubicado en el distrito de San Isidro para degustar ossobuco, un famoso platillo italiano valorizado en S/ 169. Según explicó David, el elevado precio de esta comida es debido a su gran tamaño y a las varias horas de cocción.

El denominado team Bolo se caracteriza por tener buen paladar, es por este motivo que además del ossobuco, los integrantes pidieron una pizza, onion rings y un portobello relleno.

Cuando terminaron de degustar los platillos, los muchachos no dudaron en expresar sus opiniones. Respecto al ossobuco, Ariana Bolo Arce dijo: “Yo no soy partidaria del ossobuco, pero este que he probado me ha parecido que ha estado bien, ha estado muy bueno, de verdad”.