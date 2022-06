Reportero es troleado en vivo por comerciante que le hizo pensar que tenía cuatro mujeres

A causa del paro nacional que se vive en Perú, los reporteros han visitado diversos mercados para conocer la situación de los comerciantes. En un clip compartido en TikTok se pudo conocer el momento exacto en que un periodista de PBO Radio fue troleado en vivo luego de malinterpretar la respuesta de un vendedor.

“¿Vas a trabajar el lunes y martes que hay paro?”, fue la pregunta que realizó el profesional al negociante cuando se encontraba llevando una caja de paltas a su puesto de venta. Este afirmó que continuaría laborando para sustentar sus gastos de vida, sin embargo, su curiosa respuesta hizo reír a más de uno.

“Claro, doctor, el presidente Castillo no me va a dar de comer. Tengo que buscármela porque tengo que mantener a las cuatro mujeres”, mencionó el hombre ante el entrevistador, quien inmediatamente respondió: “mi hermano, me saliste mujeriego”.

La divertida escena se ha vuelto viral debido a la explicación que dio el hombre para aclarar la idea malinterpretada que había creado el periodista. “Mi señora y mis tres hijas, pues. En el buen sentido, pues”. Ante el bochornoso momento, el reportero terminó pidiéndole disculpas para alejarse del lugar y así terminar la conversación.

“Eso les pasa por malpensados”, “Ja, ja, ja, ja eso es por sacar conclusiones apresuradas”, “No hay palabra mal dicha, sino mal interpretada”, “No encuentro fallas en su lógica”, “Maravillosa jugada”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas en TikTok

Presentadora llama por su nombre completo a reportero, él se avergüenza y le devuelve el favor

¡No pararás de reír! En más de una oportunidad los periodistas han hecho reír a los usuarios tras ser protagonistas de divertidas escenas que se comparten en TikTok. En esta ocasión, un reportero colombiano fue víctima de una broma por parte de su compañera en una transmisión en vivo. Sin embargo, no se quedó callado y sorprendió a más de uno al presentarla de la misma manera.

Mientras las conductoras de un noticiero del Canal RCN presentaban las noticias, una de ellas dio pase a un reportero para enlazar en vivo, pero dejó sin palabras a todos al llamarlo por su nombre completo.