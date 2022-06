Periquito se escapa de su jaula y su dueño intenta ‘convencerlo’ para que regrese

Algunas aves que son criadas en ambientes reducidos tienden a escapar al más mínimo descuido. Este es el caso de un perico que aprovechó que la rejilla de su jaula estaba abierta para salir de ella. Una de las vecinas del desesperado dueño pudo grabar en TikTok los reiterados intentos del joven por atrapar a su engreído.

Tal como se mostró en el clip compartido por la usuaria @ilyanaquijano, el cuidador del ave se encontraba en los exteriores de su vivienda con una jaula en la cabeza. En compañía de quien parece su hermana, el hombre empezó a imitar los silbidos de un pajarito para captar la atención de su mascota.

El periquito, que se encontraba en lo más alto de un árbol, estaba en completa libertad después de mucho tiempo. Pese a que podía hacer una nueva vida, el animal decidió regresar con su dueño. Con ruidos extraños, el joven ‘convenció' a su mascota y esta se posó encima de la jaula.

Luego de darle unas pequeñas caricias, el ave ingresó a su antigua casa para reunirse con su familia. “¡Qué cosa tan hermosa! Sí, regresó”, fue la primera reacción de la joven que grabó el video desde la ventana.

Las reacciones de los cibernautas no tardaron en aparecer. “Me saltó el corazón al creer que se iría”, “Sabe que allí estará bien, no le faltará comida y casa, así este en una jaula”, “Yo quiero algo así, pero no lo encuentro”, comentaron algunos.