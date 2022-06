Joven presta su iPad recién comprado a uno de sus colegas y equipo se cae por accidente

Cada vez que se realiza la compra de un dispositivo móvil, los usuarios tratan de cuidarlo en la medida de lo posible. Toda caída o descuido del equipo puede salir costoso y, a su vez, generar más de un susto. Así lo comprobó una joven que se animó a prestar su iPad a un amigo del trabajo, sin imaginar lo que sucedería. El clip es viral en TikTok.

El equipo de alta gama, que tenía dos días de comprado, se encontraba en el bolsillo del hombre especialista en salud. En compañía de sus colegas, este empezó a saltar frente a la cámara para crear el curioso contenido en redes.

Los movimientos repetitivos que hizo generaron que el iPad se salga de la prenda y caiga al suelo. La usuaria Tatiana (@tatianavillamilay) se encontraba grabando el momento en cámara lenta y pudo captar con el efecto visual la reacción de todos los presentes.

“Yo no sabía si reír o llorar”, reveló en la descripción del divertido video, que logró obtener más de 3 300 000 reproducciones, 527.500 ‘me gusta’ y miles de comentarios.

“El que grabó hizo un buen trabajo con todas las reacciones”, “Premio al mejor camarógrafo del mundo 2022″, “Por eso no me gusta prestar mis cosas, nadie las cuida como yo”, “Hasta a mí me dolió ver eso”, fueron algunos mensajes destacados.