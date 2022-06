Joven en evidente estado de ebriedad protagoniza divertida pelea contra un maniquí

En TikTok se volvió viral un video protagonizado por un hombre. Un joven que aparentemente salió de una discoteca en estado de ebriedad protagonizó una divertida pelea contra un maniquí que lucia ropa para varones. El chico le dio un puñete y luego siguió con los ataques contra el objeto.

Moviéndose en zigzag, el joven se acercó a las afueras de una tienda de ropa. De inmediato, confundió al maniquí con un hombre de carne y hueso. Por ello, dirigió su puño derecho a la cara del objeto. Finalmente, después de empujar dos veces a la persona de mentira, lo cogió del cuello y procedió a hacerle una llave de lucha libre que apenas se pudo ver.

Este video fue compartido por la usuaria de TikTok @viante08. El clip ha obtenido más de 27.800 me gusta y 498 comentarios.

“Se dice que no le gusta la gente falsa”, “Yo hacía lo mismo, pero me imaginaba que era una persona no deseada”, “Tanto esfuerzo. Igual, aprovechen el tiempo y suerte”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.