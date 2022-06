Discute con su novia y justifica beber alcohol: “Toda mi vida voy a tomar, así me has conocido”

El alcohol se ha tomado en bebidas durante la mayor parte de la historia humana; sin embargo, su consumo excesivo puede ser dañino para la salud. Esto es algo que no parece importarle a un hombre que se volvió viral en TikTok luego de discutir con su novia mientras defendía ingerir esta sustancia.

A través de un video viral compartido por el usuario de TikTok @guisodemajas se puede observar a una pareja discutiendo sobre el consumo de alcohol en plena vía pública. Al parecer, a la mujer no le gustó para nada ver a su enamorado bajo los efectos de esta bebida.

Lo que nunca imaginó es que el hombre le respondería de una manera fortuita. “Toda mi vida voy a tomar, así me has conocido. Y si no te gusta, no es mi culpa”, dijo el ofuscado sujeto que se encontraba subido en su moto. El video viral sumó más de 2,7 visualizaciones.

Los usuarios de TikTok no perdieron la oportunidad para mostrar sus reacciones y dejaron diversos comentarios. “Déjalo, no pierdas tu tiempo, hay millones de hombres mejores que les gustaría estar contigo”, “Jamás le haría eso a una mujer”, “Ahí no es, amiga”, fueron los más destacados.

Joven ayuda a su amigo en estado de ebriedad y lo carga en su espalda para llevarlo a casa

El momento fue captado en una discoteca de México. Un joven se percató de que su mejor amigo se encontraba en estado de ebriedad. Incluso, él no podía sostenerse en un pie producto del alcohol que había ingerido durante la fiesta. Por ese motivo, realizó un acto que fue elogiado por miles en TikTok.

El joven llamado Andy Triton se ofreció a cargar en sus hombros a su amigo para que nada le suceda durante la noche. Luego, lo embarcó en un taxi. Como era de esperarse, el joven fue elogiado por los cibernautas.

Joven en evidente estado de ebriedad protagoniza divertida pelea contra un maniquí

En TikTok se volvió viral un video protagonizado por un hombre. Un joven que aparentemente salió de una discoteca en estado de ebriedad protagonizó una divertida pelea contra un maniquí que lucia ropa para varones. El chico le dio un puñete y luego siguió con los ataques contra el objeto.

Moviéndose en zigzag, el joven se acercó a las afueras de una tienda de ropa. De inmediato, confundió al maniquí con un hombre de carne y hueso. Por ello, dirigió su puño derecho a la cara del objeto. Finalmente, después de empujar dos veces a la persona de mentira, lo cogió del cuello y procedió a hacerle una llave de lucha libre que apenas se pudo ver.