Discute con su novia y justifica beber alcohol: “Toda mi vida voy a tomar, así me has conocido”

El alcohol se ha tomado en bebidas durante la mayor parte de la historia humana; sin embargo, su consumo excesivo puede ser dañino para la salud. Esto es algo que no parece importarle a un hombre que se volvió viral en TikTok luego de discutir con su novia mientras defendía ingerir esta sustancia.

A través de un video viral compartido por el usuario de TikTok @guisodemajas se puede observar a una pareja discutiendo sobre el consumo de alcohol en plena vía pública. Al parecer, a la mujer no le gustó para nada ver a su enamorado bajo los efectos de esta bebida.

Lo que nunca imaginó es que el hombre le respondería de una manera fortuita. “Toda mi vida voy a tomar, así me has conocido. Y si no te gusta, no es mi culpa”, dijo el ofuscado sujeto que se encontraba subido en su moto. El video viral sumó más de 2,7 visualizaciones.

Los usuarios de TikTok no perdieron la oportunidad para mostrar sus reacciones y dejaron diversos comentarios. “Déjalo, no pierdas tu tiempo, hay millones de hombres mejores que les gustaría estar contigo”, “Jamás le haría eso a una mujer”, “Ahí no es, amiga”, fueron los más destacados.