Se hace tatuaje falso en el brazo sin imaginar que sus padres tendrían una reacción inesperada

En TikTok, se volvió tendencia un video protagonizado por una mujer que se hizo un tatuaje falso en el brazo sin imaginar que sus padres tendrían una reacción inesperada. La chica se colocó las iniciales de sus padres en la muñeca. Además, contó todo lo sucedido cuando su familia se enteró de la supuesta marca que se impregnó.

La mujer se puso pasta dental en su muñeca, zona en la que se colocaría el tatuaje falso para sorprender a su padre, quien llegaba de viaje. Enseguida, le pidió a su hermano que le hiciera el dibujo con un delineador. Finalmente, se echó talco para que le dure más tiempo, y así terminó su broma.

Una vez lista, se acercó a su madre para contarle lo que había hecho. De inmediato, recibió una negativa respuesta por parte de ella, ya que esta se molestó y le comentó que no era necesario hacerse un tatuaje con sus iniciales.

Este video fue compartido por la usuaria de TikTok @janinalchair. El clip ha obtenido más de 607.700 me gusta y 612 comentarios.

“Yo hago eso y mi madre me mata y encima me bota de la casa”, “Yo también me la hubiese creído, ja, ja, ja” y “Yo quisiera tener un hermano así, ja, ja. Todo un cómplice” fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.