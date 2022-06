Joven asusta a su gallo mientras este descansa y animal la persigue enojado para ‘vengarse’

Pese a que los gallos son aves dóciles, estos pueden volverse agresivos al notar comportamientos perturbadores por parte de los seres humanos. Un reciente video, que se volvió instantáneamente viral en TikTok, es un claro ejemplo de lo mencionado.

A través de un clip compartido en TikTok por la cuenta Fail Army se puede observar cómo una mujer molesta a su gallo que se encontraba descansando. Lo que ella nunca esperó es que el animal se animaría a cobrar ‘venganza’.

Sin pensarlo dos veces, el gallo corrió tras su dueña para atacarla por haber interrumpido su tranquilidad. La joven, al notar que su ave estaba furiosa, salió huyendo del lugar y finalmente pudo escapar de su enojado gallo.

Los usuarios de TikTok no perdieron la oportunidad para mostrar sus reacciones y dejaron diversos comentarios. “Puedo confirmar que los gallos y gallinas enojados no son nada agradables ”, “A mí me pasa a diario con los ladrones de mi cuadra”, “Mi gallo me hizo eso y comencé a correr tras él” y “El que tenga miedo a morir que no nazca” fueron algunos de los comentarios.