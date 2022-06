Exnovios asisten a concierto juntos porque las entradas no eran reembolsables

Cada vez que una persona termina una relación, suele alejarse de su expareja por el bien de ambos; sin embargo, estos jóvenes hicieron todo lo contrario. A través de TikTok, una usuaria dio a conocer el singular momento que vivió junto a su exnovio por no perder el dinero pagado para un concierto. El clip generó diversas reacciones.

Tal como se mostró en el clip compartido por Ariana (@ariannaaa_161), la joven había decidido ir al concierto de Lima Music Fest junto a una singular compañía. “Cuando ya terminamos, pero nos toca ir a un concierto juntos porque no hay reembolso”, explicó en el viral.

En vez de estar fastidiada por la decisión tomada, la mujer se mostró optimista y tranquila al lado del hombre que en algún tiempo fue su pareja. La felicidad que mostraron ambos dejó en claro a los cibernautas que se encontraban en buenos términos.

PUEDES VER: Músico derrama lágrimas al percatarse que está trabajando en la boda de su exnovia

Como era de esperarse, los cibernautas reaccionaron de inmediato y algunos hasta bromearon. “Felizmente no me pasó”, “Casi hago lo mismo”, “Menos mal no compramos juntos”, comentaron algunos.

Otros usuarios resaltaron que no era necesario que vaya con su ex al concierto. “Pueden ir por separado, el QR es individual”, “Pero pudiste vender la entrada”, precisaron.