Canadiense visita mercado peruano y prueba la gelatina de pata: “Me parece un poquito curioso”

Todas las regiones de nuestro país poseen sus propios platos y postres típicos. La gran variedad de estos deja atónitos a miles de visitantes del extranjero, quienes terminan enamorándose de nuestra cultura gastronómica. A través de TikTok, una joven canadiense mostró su sorpresa al descubrir una fuente poderosa de colágeno.

La turista estaba de viaje por Abancay cuando decidió entrar al mercado central para probar la gastronomía local. Así fue como compró una gelatina de pata, que causó mucha curiosidad en ella, pues al principio pensó que su preparación era a base de un licuado de las patitas de pollo. No obstante, en realidad, se trata del caldo de pata con un poco de azúcar.

“¡Para el colágeno! (...) Me encantas las patitas, pero la verdad ver eso me parece un poquito curioso”, expresó la extranjera. “No está mal, no sabe como las patitas que tanto me gustan”, contó después de probar el postre.

La publicación de Veronique Angers causó gran sorpresa entre los usuarios de TikTok, quienes no dudaron en pronunciarse al respecto.

“Ese es el verdadero colágeno”, “Yo lo probé y es rico, pero creo que tienen que saber prepararlo”, “¡Ese es uno de mis postres favoritos!”, fueron algunas respuestas al clip.