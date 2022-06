Hermanas se hacen virales tras realizar divertido blooper sobre la atención al paciente

Muchas veces las personas realizan divertidos videos basados en diversas experiencias. Como ejemplo tenemos el caso de dos hermanas. Ellas hicieron reír a miles en TikTok tras efectuar un divertido blooper cuando grababan una escena inspirada en la atención al cliente.

Las jóvenes se unieron para armar el clip de un incidente en el trabajo. En las imágenes compartidas por la cuenta @yolahidalgo04 se pudo mostrar cómo las muchachas empezaron a interactuar como paciente y médica.

Cuando una de ellas intentó acomodar al paciente en la camilla clínica eléctrica, este equipo médico no funcionó como esperaban. Al momento de programarlo para que se nivele, terminó cayendo por completo, lo cual hizo que el cliente que era atendido se resbalara al piso.

El video viral de TikTok cuenta con más de 16 millones de visualizaciones. “Despedida; era salvar al paciente, no que se accidente”, “Cuando lo agarró de la ropa me reí”, “No me río porque me pasó”, “La doctora: tú solo relájate que todo va a estar bien”, “La enfermera: no puede ser, es mi primer día”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los cibernautas.