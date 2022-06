Acude a cortar la electricidad a usuario por falta de pago y halla cartel que le conmovió el corazón

Una gran cantidad de personas no han logrado recuperarse luego de perder sus empleos a causa de la pandemia de la COVID-19 o por el repentino surgimiento de otros problemas. Uno de ellos fue un hombre que no dudó en dejar un conmovedor cartel en el medidor de electricidad de su casa para evitar que le cortaran el servicio de energía por falta de pago. La imagen no tardó en viralizarse en Facebook.

Según publicó el operario de la empresa Edesal, el usuario ya tenía varios meses de retraso, por lo que lo enviaron a realizarse un corte de energía eléctrica. No obstante, indica que, al encontrar la carta metida en el medidor, los ojos se le llenaron de lagrimas, pues el mensaje que encontró conmovió su corazón.

El usuario ya tenía varios meses de retraso en el pago del servicio, por lo que lo enviaron a realizarse un corte de energía eléctrica. Foto: captura de Facebook/LaNación

“Por favor, no me corten la luz. Me quedé sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas. En cuanto pueda voy a pagar la luz. Por favor y gracias”, se pudo leer en el cartel que estaba pegado en uno de los controladores del barrio ubicado en La Punta, San Luis (Argentina).

El trabajador tomó una fotografía y lo publicó en sus redes sociales. Además, pidió a las personas que apoyaran al padre de familia, quien no tenía dinero ni para pagar las cuentas de los servicios.

“Me gustaría darle una mano a este hombre. Él no sabe nada, ni va a saber quién se la pagó, pero se va a encontrar un lindo regalo del Día del Padre. Ayúdenme por favor”, escribió en su cuenta. Afortunadamente, el pedido tuvo buenos resultados y más de una persona se animó a apoyar la noble causa. La colecta formada en Facebook tuvo gran repercusión y le entregaron todo lo donado al padre de familia, informó La Nación.