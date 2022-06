Hombre protagoniza tierno momento al ver el robot con el que siempre soñó de niño

Durante la época de los 90, las series con robots japoneses se convirtieron en un boom, pues chicos y grandes no se perdían cada uno de los capítulos que eran transmitidos en canales de señal nacional. Ni qué decir de los muñecos, figuritas u otros accesorios. Sin embargo, aunque lo pidieron, muchos niños no tuvieron la oportunidad de poder tener entre sus manos al ansiado regalo prometido, como el hombre de este video que no tardó en convertirse en viral en TikTok.

Según la publicación compartida en la cuenta @hyviam, el padre de la usuaria, cuando era niño, fue un fanático de la serie Mazinger Z. Sí, aquel robot japonés tripulado por un humano y que tenía la misión de luchar contra las fuerzas malignas.

Por más que quiso comprar el muñeco, no tenía los medios económicos para adquirirlo, por lo que su familia a propósito del Día del Padre lo sorprendió con el gran Mazinger Z. Para ello, colocaron en una bolsa de regalo una camisa de cuadros y, de fondo, al robot japonés, con lo que generaron la sorpresa y la nostalgia del sujeto.

PUEDES VER: Recién casados ingresan con trajes muy elegantes a un hostal de 20 soles

Aunque pasaron varias décadas desde su última aparición, la familia de este hombre logró adquirir el muñeco y brindárselo como sorpresa en una fecha tan significativa.

Como era de esperarse, los usuarios en TikTok reaccionaron emotivamente y miles se preguntaron dónde habían conseguido a Mazinger Z y en tamaño grande.

“No inventes. Es Mazinger Z. Qué lindo y dónde lo conseguiste”, “En ese preciso momento, el niño interno se sobrepuso al adulto actual y es muy feliz”, “Qué hermoso momento”, “Hermoso regalo. Soy de la generación cuando pasaban Mazinger Z. Mi hermano tuvo uno en sus tiempos”, fueron algunos mensajes que dejaron los cibernautas.