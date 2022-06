Doctora compra un ratón de juguete y sus colegas de hospital tienen singular reacción

Los hospitales son conocidos por acoger pacientes con diversas historias, algunas llenas de dolor. Para alegrar el ambiente, una doctora decidió animar a sus colegas con una singular broma. A través de TikTok, miles de usuarios fueron testigos de las ocurrencias de la joven profesional, quien asustó a más de uno.

“Me compré un ratón de juguete, veamos quién cae”, reveló la usuaria Belen (@anbel506) antes de iniciar con su plan del día. La primer víctima del roedor fue el ginecólogo de su área. Para sorpresa de ella, el hombre estaba tan concentrado en la laptop que luego de varios intentos se estremeció.

Cuando estuvo cerca de las licenciadas, lanzó el muñeco por encima de sus hombros y una de ellas gritó del susto. Lo mismo sucedió con otra mujer que caminaba por el corredor, sin imaginar que el juguete estaba en el suelo.

Las enfermeras tampoco fueron excluidas de la broma y algunas hasta dijeron lisuras al ver el singular ‘animal’. La especialista en salud siguió jugando con el resto de sus colegas, quienes tenían diversas reacciones al ver al roedor.

Como era de esperarse, los cibernautas dejaron divertidos comentarios en el clip. “Si hay infarto, no importa porque es un hospital”, “El ginecólogo ya lo ha visto todo, no se sorprende con facilidad”, “Yo hago eso y me despiden”, fueron los mensajes más destacados.

Doctora salva la vida a miembro de comunidad indígena y ellos le agradecen con un ritual

Cada vez que los doctores salvan una vida, los familiares del paciente dan sus muestras de agradecimiento. Este fue el particular caso de una experta en salud que recibió un singular gesto tras curar al miembro de una comunidad indígena. Los miles de usuarios de Facebook quedaron impactados con la escena que ya es viral en redes.

Dos mujeres representantes del pueblo originario Uje Lhavos de Paraguay se hicieron presentes en la Unidad de Salud Familiar, centro de labores de la Dra. Zorilla. Entre cánticos, ambas empezaron a moverse alrededor de la joven profesional mientras golpeaban su gran bastón en el suelo.