Joven camina como un simio para ‘avergonzar’ a su novia en el centro comercial

A través de Facebook, miles de usuarios son testigos de las locuras de ‘amor’ que los jóvenes hacen por sus parejas. Este es el caso de un hombre que quiso alegrar a su novia frente a decenas de personas. La singular broma que realizó en las instalaciones de un centro comercial no avergonzó a la mujer, como muchos pensaron.

El joven Javier (@ey_javier) protagonizó un singular momento en los transitados pasillos de un mall. Tal como se mostró en la viral grabación, la pareja caminaba entre la gente cuando el novio sorprendió a todos con su forma de ser.

Tomados de la mano, el hombre empezó a caminar frente a los demás como si fuese un simio. “Lo disfruté como cada video junto a ella”, manifestó en los comentarios del video, donde se observó que la mujer intentaba levantarlo del suelo.

“Si ella no se avergüenza de eso, ahí es compa”, “No lo sé Rick. Después de eso lo entrego en adopción”, “Mi novia ha visto estos vídeos y ya no me da la mano porque piensa que haré esto”, “Con tal de verlo feliz, no me importaría el resto”, bromearon algunos.

Aquí te dejamos el divertido clip que logró obtener más de 7 900 000 reproducciones, 603.000 me gusta y miles de comentarios en poco tiempo.