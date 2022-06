Prueba un truco de internet para ‘reparar’ el choque de su auto, pero todo termina de la peor manera

Cuando se nos presenta un problema solemos acudir a internet para tratar de buscar una solución. Es por ello que un hombre puso en marcha unas indicaciones que encontró en un video, pero el resultado no salió como lo esperaba. La grabación no pasó desapercibida y sacó miles de sonrisas a los seguidores de TikTok.

Como se vio en un clip publicado en la cuenta @eduardomelyhernandez, el sujeto había chocado levemente la parte delantera de su vehículo. Buscando una solución para mejorar la apariencia del carro, se adentró en la red y vio que con la ayuda de un bombeador podría reparar el daño.

Llevó el plan a cabo. Colocó el objeto en la parte abollada y, al momento de succionar, un trozo de la pintura de la carrocería se desprendió, dejando peor la apariencia del automóvil.

En lugar de molestarse por lo sucedido, el hombre no paró de reír, pues comprendió que no todas las alternativas que ofrece la red son fehacientes. Además, al dueño de la unidad no le quedó más remedio que llevar a su unidad a un centro automotriz para que un experto se hiciera cargo de la avería.

Hasta el momento, el video ha logrado más de 145.000 visualizaciones y miles de comentarios, entre los que sobresalieron que era mejor acudir a un experto.

“Ese carro tenía un kilo de pasta para pastel”, “Arrancó la pared”, “Eso pasa cuando llevas tu carro con un albañil”, “Bueno, al menos golpe ya no tiene”, “Cuando llevas el carro al latonero porque te cobra más barato”, fueron algunas reacciones de los usuarios a la publicación de TikTok.