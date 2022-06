Papá ‘celoso’ de que su familia trate mejor al gato que a él decide usar una pijama de felino

En las imágenes compartidas en TikTok por la cuenta @yass.minnsk se pudo observar la tierna escena protagonizada por un padre de familia. Este no quería pasar desapercibido entre sus parientes, por lo que tuvo una curiosa idea para que vuelvan a interesarse en él y no en su gato.

Él aprovechó el Día del Padre para aceptar el regalo que su pareja le había dado. Debido a que se quejaba constantemente de que no le hacían caso, su esposa le regaló un traje de un felino. El hombre se lo colocó inmediatamente y sorprendió a todos con su tierno comportamiento.

Frente a toda su familia, el papá posó como un minino para conmover a todos con su actuación. Debido a su esmero por recuperar la atención de sus hijos y su esposa, estos no se apartaron de él y le tomaron diversas fotografía para tenerlas de recuerdo.

PUEDES VER: Recién casados son captados al ingresar con trajes muy elegantes a un hostal de 20 soles

El video viral de TikTok cuenta con más de 118.000 visualizaciones. “Si no puedes contra el gato, conviértete en el gato”, “Un michi papá”, “Ja, ja, ja, ja no es el único. Mi esposo dice lo mismo y ahora que vio esto quiere uno igual”, “Y sí funcionó. Todos lo tomaron en cuenta ja, ja, ja”, “Hasta con sus bigotitos. Qué tierno el michi”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.