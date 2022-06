Mamá coneja ataca a un cuervo para salvar a su cría y emotivo rescate se viraliza

Los animales domésticos hacen todo lo posible para proteger a los de su misma especie. Así lo demostró una ‘mamá' coneja, que arriesgó su vida para salvar a su cría de las garras de un cuervo. La viral escena publicada en TikTok emocionó a miles de usuarios, quienes fueron testigos del peculiar rescate que protagonizó.

Tal como se mostró en el video compartido por en redes sociales, un gazapo saltaba desesperadamente por un jardín para escapar de los picotazos de un ave. Cuando su mamá se percató de que estaba vulnerable y sin fuerzas, corrió hacia él.

De un momento a otro, el animal adulto apareció en escena y enfrentó a la criatura de plumas que atormentaba a su cría. No pasaron tantos segundos y el cuervo voló lejos del lugar, por lo que dejó a los dos conejos en tranquilidad.

Las reacciones a la emotiva escena no tardaron en llegar. “Lo loco es que el bebé está en edad de no estar más en el nido, pero mamá todavía lo mira”, “Habría salido de mi auto detrás de ese pájaro”, “Nuevamente el que graba no hace nada”, comentaron algunos.

Aquí te dejamos la viral escena publicada por la usuaria @themothergothel.