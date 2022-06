Joven le lanza una pelotita de ping-pong a su gato y este la para de pecho

Los animales, al igual que los humanos, pueden dejar momentos completamente memorables. Prueba de ello es un reciente video que se volvió tendencia en TikTok, el cual fue protagonizado por un gatito. La dueña de un minino lanzó una pelota de ping-pong para que su mascota la atrape con su hocico, pero obtuvo un resultado más increíble aún. El animal paró el balón con el pecho.

“Merece ir al mundial”, fueron las palabras que forman parte del video. Esto, por supuesto, por la excelente destreza que demostró el animal al ser puesto a prueba por su cuidadora.

En el clip se puede ver a la mujer con la pelota de color blanco en la mano. Tras esto, lanzó el balón de ping-pong y su gatito tomó impulso para agarrarla. Finalmente, el felino puso su pecho y frenó el objeto como si fuera un jugador de fútbol.

Este video fue compartido por la usuaria de TikTok @biancamantovani26. Dicho clip ha obtenido más de 435.900 me gusta y 14.600 comentarios.

“Ese pelotero fijo que debe ser convocado por la selección para el mundial”, “Con él campeonamos. Ah, no, no iremos” y “Ese movimiento no lo hace ni Messi”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.