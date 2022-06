Hombre descubre que su esposa agarra dinero de sus bolsillos, y le deja un curioso mensaje

Millones de usuarios comparten a través de las redes sociales la experiencia que viven con sus parejas después del matrimonio. Este es el caso de una mujer que publicó en TikTok un video de la divertida reacción que tuvo su esposo cuando se percató que desaparecían monedas y billetes de sus pertenencias.

La usuaria Lore (@lorelorelu) reveló en el viral clip que ella solía tomar dinero del bolsillo de su esposo cuando lo necesitaba. “Yo pensando que mi esposo no se daba cuenta”, comentó la joven mientras mostraba la carta que su pareja había dejado en su pantalón.

Al abrir el papel se percató, que en su interior había unos billetes y un corto mensaje. “Señora ratona de los bolsillos, ahí le dejo el cupo del día. Posdata: Tengo una esposa que mantener”. Las emotivas palabras hicieron reír a la mujer, que agradeció el gesto de su pareja.

Los cibernautas no fueron ajenos al viral clip y varios dejaron sus divertidos comentarios en la publicación. “No espero menos”, “El dibujito me hizo el día”, “Yo viendo eso, a mí me piden hasta el vuelto”, “Muero de amor, bendiciones para ustedes”, fueron algunos mensajes.

Aquí te dejamos la escena que logró obtener más de 7 300 000 reproducciones y 827.000 me gusta en poco tiempo.

Pareja sale a vender golosinas para recaudar el dinero de su boda

Las redes sociales se han encargado de hacer visibles los hechos más conmovedores y sorprendentes. En esta ocasión, una fotografía compartida en Facebook y Twitter ha logrado tocar el corazón de una gran cantidad de usuarios alrededor del mundo.

En las redes sociales fue contada la tierna historia de una joven pareja que tiene el anhelo de casarse muy pronto. Lamentablemente, ambos no cuentan con el dinero necesario, pero ello no fue impedimento alguno.