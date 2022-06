Exnovios se ven obligados a vacacionar en Italia porque el viaje no era reembolsable

Algunas personas prefieren alejarse de sus exparejas cuando dan por finalizada su relación; sin embargo, esta joven hizo todo lo contrario por una sola razón: no quería perder su dinero. A través de TikTok, miles de usuarios conocieron su historia y el singular viaje que tuvo que realizar con su ex para no salir perjudicada.

El video publicado por la tiktoker @sadgirlhours3344 fue grabado mientras su expareja tomaba el sol en una playa italiana.

“La planeación de un viaje en octubre me trajo un trauma para mayo”, reveló la joven, ya que tuvo que aceptar el viaje porque este no era reembolsable.

Luego de compartir el clip en TikTok, este se viralizó de inmediato en diferentes plataformas sociales. Las críticas de los cibernautas no faltaron y algunos hasta catalogaron su historia como falsa.

“Yo nunca inventé nada. Esto no me importa tanto como para inventarme una historia. Yo hice el video sin saber que se convertiría en algo viral”, recalcó ante los constantes mensajes que recibía. Incluso, varios usuarios pensaron que la expareja había regresado durante el viaje, pero no fue así.