Mujer lleva más de 10 años con su pareja y afirma que vivir separados les ha funcionado

Cada relación sentimental es distinta, puesto que no todos pensamos de la misma manera. A través de TikTok, una mujer que se dedica a la fotografía profesional compartió su singular historia. Amie Forbes mostró (en un clip) que reside dentro de una caravana junto a sus mascotas en Australia, a solo 10 minutos de la vivienda de su pareja, y precisa que ello le ha funcionado durante más de 10 años.

Según Forbes, la joven asevera que pese a que su estilo de vida sea muy diferente al de los demás, eso no quiere decir que no ame a su pareja. Asimismo, explicó algunas razones que considera válidas por las que ella y su novio decidieron vivir separados.

“Tenemos nuestras diferencias y en lugar de terminar por esas diferencias, encontramos una manera de evitarlas”, expresó la autora del clip.

Seguidamente, contó que los patrones de sueño y organización de trabajo que ambos llevan son muy distintas, ya que ella maneja sus propios tiempos y su novio posee un horario común de nueve a cinco.

“A veces me quedo despierta hasta tarde y otros días me gusta dormir mientras mi pareja debe irse”, agregó. Por ello, con el fin de no afectar sus estilos de vida, llegaron a esta decisión.