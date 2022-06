Deja caer la piñata y sus familiares se lanzan sobre ella para acapararse de todos los premios

Te divertirá. Los cumpleaños son momentos especiales en que las personas buscan compartir con sus seres queridos; sin embargo, cuando llega la hora de la piñata todos se desconocen. Así lo demostró una familia en TikTok, que hizo de todo para impedir quedarse sin sus regalos sorpresa.

¿Qué estás dispuesto a hacer para ganarte un premio? En las imágenes compartidas por la cuenta @yesilar25 se pudo conocer lo que harían varios parientes. Estos no dudaron en lanzarse sobre la piñata que había caído al suelo por error. En vez de ayudar a colocarla en su sitio, varios arrebataron el objeto de cualquiera que la tenga en su poder para quedarse con su contenido.

La escena sorprendió a más de uno, ya que representaba un escenario familiar común según los cibernautas. Estos se animaron a comentar sus experiencias similares y a firmar que en estos juegos hacen de todo para no perder.

El video viral de TikTok cuenta con más de 437.000 visualizaciones. “Ja, ja, ja, ja, el señor de marrón no perdona nada”, “Ja, ja, ja, ja, una vez me paso eso con mi familia y tuve que recuperar como sea la piñata”, “En la piñata y en los terrenos no existe la familia”, “La familia coopera muy bien”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.